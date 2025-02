Dracula Untold | la spiegazione del finale del film con Luke Evans

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldelconLa Universal Pictures ha spesso tentato di far rivivere i mostri classici che erano così popolari nella prima metà del XX secolo. La maggior parte degli sforzi è tuttavia fallita dal punto di vista commerciale (si veda anche La mummia con Tom Cruise). Ma c’è ancora un’aria di intrigo intorno a queste creature mitiche che hanno permeato la cultura pop e influenzato alcuni dei nostri programmi televisivi, romanzi epreferiti dell’era moderna.(qui la recensione), diretto da Gary Shore, è tra questi e ha il merito di aver cercato di riscrivere la leggenda del celebre vampiro.Lo ha fatto inserendo l’ispirazione originale di Bram Stoker per la creatura succhiasangue della notte nella realtà storica di Vlad l’Impalatore o Vlad III Dr?culea, un guerrafondaio in carne e ossa che condusse una vita di barbarie e spargimenti di sangue.