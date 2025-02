Iltempo.it - "Dovranno essere molto convincenti". Salvini frena sui soldati in Ucraina

«Ogni tanto Macron torna coi. Sicuramente l'Italia non ha mai detto di no, bisogna valutare come e con chi per evitare salti in avanti. Orban, che è uno dei governanti più illuminati, lecitamente fa gli interessi del suo Paese. Prima di parlare di un solo soldato spedito sul teatro di guerra fra Russia e». L'ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo, ospite della Stampa Estera a Roma. «Abbiamo circa 8milain giro per il mondo per garantire la pace con una spesa superiore al miliardo, prima di spendere un euro in più o di ipotizzare l'invio un solo soldato bisognacerti di quello che si fa e di come lo si fa altrimenti l'esempio dell'Afghanistan non è lontano dalla nostra memoria".