Dove vedere i big match della 27esima giornata di Premier League

Roma, 26 febbraio 2025 – Lanumero 27 disarà all'insegna dei big. Oggi, infatti, ci saranno ben tre sfide da non perdere: Tottenham – Manchester City, Nottingham Forest – Arsenal e Liverpool – Newcastle. Tottenham – Manchester City La gara del Tottenham Hotspur Stadium vedrà contrapposte due squadre che navigano in zone completamente diverseclassifica: il Manchester City si trova al quarto posto al pari del Newcastle, a tre punti di distacco dal Nottingham Forest terzo, mentre il Tottenham è dodicesimo. Nell'ultima, i citizens hanno subito la sconfitta in casa contro il Liverpool, la seconda nelle ultime tre gare, che ha impedito l'aggancio ai Tricky Trees nel gradino più basso del podio. Gli Spurs, invece, sembrano essersi ripresi dopo un periodo decisamente difficile, centrando tre vittorie consecutive inche gli hanno permesso di guadagnare qualche posizione in classifica.