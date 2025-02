Europa.today.it - Dove vedere Bologna-Milan in tv: le probabili formazioni

Leggi su Europa.today.it

La sfida del Dall'Ara, in programma giovedì 27 febbraio alle 20.45 (la gara, originariamente prevista per il 26 ottobre, fu rinviata per maltempo), sarà una sorta di ultima chiamata in chiave Champions per. Le due, attualmente, navigano infatti a quota 41 punti in.