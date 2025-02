Oasport.it - Dove vedere Berrettini-O’Connell oggi in tv, ATP Dubai 2025: orario, programma, streaming

Matteoaffronterà Christopheragli ottavi di finale del torneo ATP 500 di. L’appuntamento è per mercoledì 26 febbraio, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 11.00 italiane sul Campo 1 (non prima delle ore 15.30). Ad aprire ildi giornata sarà il confronto tra l’australiano Alexey Popyrin e il croato Marin Cilic, poi seguiranno il match tra Luca Nardi e il belga Zizou Bergs e la partita tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il francese Quentin Halys.LA DIRETTA LIVE DI(4° MATCH DALLE 11.00)Il tennista italiano si presenta all’appuntamento dopo aver regolato il francese Gael Monfils in due set, mentre l’oceanico ha beneficiato del ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov dopo il primo parziale. Il 28enne romano, numero 30 del mondo, incrocerà il 30enne, numero 75 del ranking ATP: sarà il secondo testa a testa tra i due giocatori dopo quello vinto dall’azzurro lo scorso anno al primo turno del Masters 1000 di Shanghai.