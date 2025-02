Iodonna.it - Dove ho messo il mio elenco? Il potere psicologico delle liste

«L’è l’origine della cultura» disse Umberto Eco. Cataloghiamo il mondo per comprenderlo, per raccontarlo, e amiamo questo nostro modo di raggruppare gli oggetti, i sentimenti, i nomi, le piante medicinali, i buoni propositi. Tra i documenti più antichi mai rinvenuti compare una serie sumera di vocaboli, del IV millennio avanti Cristo. Sono parte della memoria storica i dieci comandamenti, le sette meraviglie del mondo antico, la divisione dantesca dei peccatori nei nove cerchi nell’Inferno, i 118 elementi della tavola periodica. Come organizzare meglio il tempo: 7 consigli di Oliver Burkeman X «L’ha una magia irresistibile» notava Eco, che scrisse un saggio in proposito, La vertigine(Bompiani, 2009).