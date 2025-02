Europa.today.it - Dove giocherà Lookman la prossima stagione?

Leggi su Europa.today.it

Il botta e risposta dopo l'eliminazione dalla Champions League tra Gasperini epotrebbe portare all'addio dall'Atalanta per entrambi. Il tecnico ha già detto che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026, ma la sensazione è che potrebbe lasciare già laestate, anche per.