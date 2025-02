Panorama.it - Dottor Podcast | Alzheimer: una luce in fondo al tunnel

Leggi su Panorama.it

Sono da poco disponibili due nuovi farmaci che, se usati nella fase iniziale, rallentano almeno di un 30 per cento la malattia di, finora considerata incurabile. Si tratta di una terapia molto costosa ma è un primo passo per comprendere la demenza che in Italia colpisce 700mila persone.