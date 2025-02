Sport.quotidiano.net - Dopo quasi un mese, riecco le corse all’ippodromo. Il gran ritorno all’Arcoveggio. Un giovedì ricco di ospiti e gare

E’ uninde stile quello di domaniArcoveggio.undi sosta il trotter bolognese riaprirà i battenti con un’affollata riunione ricca die contraddistinta da proposte tecniche di rilievo. Il programma prevede anche, nell’immediatezza del prologo pomeridiano, la prova pubblica che il campione Vernissage Grif effettuerà in vista della possibile partecipazione al Criterium de Vitesse del 9 marzo a Cagnes sur Mer. Il via alleè fissato per le 14.40 con il ’Premio Comoda’ in cui saranno protagonisti dodici soggetti in cerca di esperienze agonistiche, una sfida che vede i top driver italiani presentare allievi ancora acerbi ma dalle solide genealogie, come Giulietta Jet che il duo Sarzetto/Farolfi ripropone fidando nell’eccellente sorteggio, oppure il debuttante Giorgio Joy reduce da un’eccellente qualifica e i toscani Gialissa e Glorious Men.