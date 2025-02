Sport.quotidiano.net - Dopo la delusione contro il Roma City. Atletico al lavoro per scacciare i fantasmi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il morale non è certamente alto in casaAscoli e ora dovrà essere bravo Mister Simone Seccardini ale paure che attanagliano la sua squadra in evidente crisi di risultati. La gara disputata al Riano Athletic Centerilè stata un po’ come tutte le precedenti dieci dell’ultimo periodo. Diverse occasioni create, un bel gol realizzato da Daniele Olivieri, altre opportunità, poi una ripresa affrontata sotto ritmo, quasi a voler gestire il vantaggio ed ecco che arriva prima il gol del pareggio, preso su una ripartenza dei laziali, e infine la sconfitta nel finale su un colpo di testa su calcio d’angolo. A nove giornate dalla fine del campionato la situazione non è certo drammatica, ma l’impressione è che anche sul lato fisico la squadra sia un po’ in sofferenza.