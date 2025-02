Lanotiziagiornale.it - Dopo il successo elettorale, Alternative für Deutschland si toglie la maschera: reintegrati due politici che erano stati allontanati a causa delle loro dichiarazioni filo-naziste

ilfürsiladueprecedentementeper. Secondo quanto riportato dal Guardian, i duesonoriammessi nel gruppo parlamentare dell’AfD. Si tratta di Maximilian Krah, che si era dimesso dal consiglio esecutivo federale del partito primaelezioni europee dello scorso giugno,aver dichiarato a un quotidiano italiano che non tutti i membriSS di Adolf Hitler furono “automaticamente criminali”, e di Matthias Helferich, costretto a lasciare il proprio seggio in seguito alle polemiche suscitate da una chat trapelata su Internet, in cui si definiva “il volto amico dei nazisti”.ilfürsiladuecheKrah e Helferich, riferisce il Guardian, sono ora parte del nuovo gruppo parlamentare dell’AfD,che il partito ha deciso di reintegrarli pienamente, come annunciato a margine di un incontro al Bundestag.