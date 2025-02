Dopo il disastro del 2017 McFarland ci riprova e annuncia il Fyre 2 | la Woodstock di lusso sarà in Messico

Leggi su Open.online

Di certo in molti avranno strabuzzato gli occhi davanti alla notizia, eppure parrebbe tutto vero: Billyhato una seconda edizione del. Per chi non conoscesse la storia, si tratta di un Festival che nelfu sponsorizzato come il più grande evento musicale della storia e finì per rivelarsi una truffa di dimensioni colossali. Due anniChris Smith (già regista del capolavoro Jim & Andy) girò anche un documentario dall’eloquente titolo– La più grande festa mai avvenuta, in Italia disponibile su Netflix e oggettivamente imperdibile.La storia del: la più grande truffa dello spettacolo Ai tempi Billy, definito da Vanity Fair come «il ragazzo manifesto delle truffe dei millennial», sponsorizzò tramite una spropositata quantità di influencer (livello: Kendall Jenner, Bella Hadid ed Emily Ratajkowski) un festival di due settimane su un’isola delle Bahamas da sogno, Exuma.