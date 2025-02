Notizie.com - Donald Trump contro l’Europa: “Nata per fregare gli Stati Uniti, adesso assicuri la sicurezza in Ucraina. Pronti i dazi al 25%”

Leggi su Notizie.com

L’deve “scordarsi” l’adesione alla Nato, che è “probabilmente la ragione per cui la guerra è iniziata”. Parola del presidente degliche poche ore fa ha tenuto la sua prima riunione di gabinetto.: “perglilainal 25%” (ANSA FOTO) – Notizie.comUna riunione del tutto incentrata sul conflitto tra Russia ede i ruoli di Usa ed Europa nei negoziati di pace. Dopo le indiscrezioni di questa mattina, il tycoon ha confermato la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky neglivenerdì prossimo per concludere l’accordo sullo sfruttamento dei minerali.“Il governo deglid’America sostiene gli sforzi dell’per ottenere le garanzie dinecessarie per stabilire una pace duratura.