Donald Trump attacca l’Unione Europea | Nata per fregare gli Stati Uniti

Durante la sua prima riunione di gabinetto, l’ex presidente degliha dichiarato che “è stata creata pergli” e che la sua amministrazione era pronta a imporre nuovi dazi contro l’UE “molto presto”.Le accuse die i nuovi dazi sull’Europaha affermato che “l’UE è stata creata per danneggiare glie ha fatto un ottimo lavoro in questo senso. Ma ora sono io il presidente”. Ha poi annunciato che la sua amministrazione avrebbe introdotto tariffe del 25% su vari prodotti, tra cui automobili e altri beni provenienti dall’Europa. Secondo l’ex presidente, “l’UE è un caso diverso rispetto al Canada, perché ha approfittato di noi in modo diverso”.Alla domanda su possibili ritorsioni da parte dei Paesi europei,ha risposto con sicurezza: “Possono provare, ma non possono”.