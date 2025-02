Ilgiorno.it - Don Taglioretti fra i soccorritori del disastro: "Il primo pensiero fu per chi non c’era più"

Fra iil giorno delanche don Marco, parroco della chiesa di San Giorgio. "Allestimmo subito un punto di accoglienza. Ricordo che offrii del tè a una signora, seduta, senza scarpe. Mi disse ‘Sto bene: ma abbiamo perso dei compagni di viaggio’. Ila chi nonpiù veniva prima di tutto il resto". Negli occhi l’incredulità per quel che restava del vagone killer: un parallelepipedo da 40 tonnellate rigirato su un fianco, con decine di persone intrappolate dentro. Intorno, pompieri, carabinieri e poliziotti che raccoglievano quel che restava di vite distrutte o segnate per sempre da un’alba terribile: zaini da studenti, borse da lavoro cappotti fatti a brandelli. All’ingresso dello scalo di Limito le telecamere di videosorveglianza fissarono il principio della tragedia: una scia di scintille, traversine in frantumi e sassi che volavano come proiettili.