Bolognatoday.it - Dole Italia è official supplier di Termal Bologna Marathon 2025

Leggi su Bolognatoday.it

Il prossimo 2 marzotorna con la sua atmosfera unica, portando energia e vitalità nel cuore pulsante della città., per il terzo anno consecutivo, sarà al fianco dei maratoneti prendendo parte all’evento in qualità di. Diverse le gare in.