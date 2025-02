Panorama.it - Disastro Stellantis, Elkann si scopre trumpiano e no-green

Sellantis presenta i conti peggiori da quando è nata sei anni fa. L'utile netto è sceso a 5,5 miliardi di euro, in calo del 70%. Calano anche i ricavi, pari a 156,9 miliardi di euro, segnando -17% rispetto al 2023. Le consegne sono diminuite del 12% a livello globale - sono state 5,4 milioni - "per gap temporanei nella gamma prodotti e azioni di riduzione delle scorte ormai completate", fa sapere il gruppo nella nota con cui ha presentato i conti. Il dividendo è stato dimezzato passando da 1,55 a 0,68 euro. "Dati drammatici", commenta il vicepremier Matteo Salvini che, durante l'incontro con la stampa estera, punta il dito contro l'Europa. "Non occorreva uno scienziato - attacca il leader della Lega - per capire che il suicidio imposto da Bruxelles nel nome dell'auto elettrica avrebbe avuto morti e feriti tra gli operai, tra gli ingegneri, non tra i politici".