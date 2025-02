Ilrestodelcarlino.it - Dirottano i soldi della onlus. Centomila euro sul conto di una badante nigeriana

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Volevano aiutare unaimpegnata a garantire il diritto allo studio dei bambini nei paesi colpiti da guerre e povertà, come l’Africa e il Medio Oriente, ma invece di bonificare il denaro raccolto all’associazione questo è finito sulcorrente di una, residente ad Ancona con il figlio, che nulla aveva a che vedere con la fondazione umanitaria. I due si sarebbero appropriati di quasi 100mila, pronti per essere girati su unestero. Ad intercettare la truffa è stata la banca, una filiale del quartiere del Piano, dove il bonifico è finito per essere accreditato sul. L’istituto di credito ha capito che c’era qualcosa di strano su una somma così elevata e ha attivato il proprio ufficio anti frode, bloccando temporaneamente ilcliente e avvisando chi aveva fatto il bonifico, un’organizzazione religiosa irlandese.