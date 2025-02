Calciomercato.it - DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Empoli: formazioni ufficiali LIVE

Quello tra bianconeri e toscani è l’ultimo quarto di finale in programma: le semifinali ci saranno ad aprileDopo la vittoria dell’Inter sulla Lazio che ha regalato a tutti gli appassionati un avvincente derby contro il Milan in semifinale, oggi si completa il quadro definitivo delle semifinaliste di. Dauscirà, infatti, l’avversaria del Bologna di Vincenzono, giustiziere dell’Atalanta nei quarti di finale.: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itReduce dalla vittoria di misura in casa del Cagliari targata Dusan Vlahovic, la squadra allenata da Thiago Motta proverà a chiudere il cerchio, dopo aver battuto per 4-1 i toscani a inizio mese in campionato. Un impegno sulla carta agevole, ma da non prendere troppo sotto gamba per non rischiare di fare la fine della Fiorentina, eliminata ai rigori negli ottavi.