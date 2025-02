Terzotemponapoli.com - Dionigi: “Lukaku non va criticato ogni volta”

non va messo sotto accusa, dice: la critica non è sempre giustificataLa sfida tra Napoli e Inter, in programma sabato prossimo al “Maradona”, è uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica e una vittoria per l’Inter capolista potrebbe cambiare radicalmente le sorti della Serie A. In un clima di grande attesa, Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato l’ex attaccante Davide, per analizzare il momento del Napoli e il possibile impiego di Romelu.Il Napoli e il cambio di modulo: una mossa rischiosa?non ha nascosto alcune perplessità riguardo al cambio di modulo deciso dalla squadra di Luciano Spalletti. Secondo l’ex calciatore, la modifica tattica non ha giovato alla formazione partenopea: “Il cambio di modulo non ha giovato al Napoli, che aveva trovato la quadra con il 4-3-3”, ha affermatodurante il programma “Radio Goal”.