Dinamo Zagabria fuori dalla coppa! Sconfitta con Sucic in campo

Laperde con il risultato di 1-0 ai quarti di finale didi Croazia contro l’Osijek. L’Inter continua a guardare Petar, rientrato in– Laperde clamorosamente contro l’Osijek ai quarti di finale didi Croazia con il risultato di 1-0. La squadra di Fabio Cannavaro continua ad andare male in questa stagione deludente dal punto di vista degli obiettivi mancati. I croati hanno già mancato la qualificazione ai playoff di UEFA Champions League nonostante la vittoria sul Milan per 2-1 all’ultima giornata, oggi perdono la possibilità anche di alzare un trofeo. La distanzaprima in campionato è di sette punti, la rimonta in questo momento è complicata.-Osijek, il focus su! La partitaPRESTAZIONE – La partita cattura l’interesse dell’Inter, perché inè tornato Petar