Ilfattoquotidiano.it - “Dimissioni se incinta”, bufera su FdI a Treviglio. Dove l’assessora meloniana è al nono mese: “Le mamme sono equilibriste”

Suggerendo leai consiglieri comunali che chiedono di poter partecipare in remoto alle sedute consiliari in caso di gravidanza a rischio, la consigliera di Fratelli d’Italia a, Silvia Colombo, ha forse dimenticato chea Bilancio e Politiche giovanili Valentina Tugnoli (foto) ladi punta nel comune bergamasco, è prossima a partorire il secondo figlio. “, riesco a chiudermi ancora la zip del giaccone senza che esploda, vivo perennemente in riunione e da metà pomeriggiototalmente ko ma tanto soddisfatta”, scrive Tugnoli in uno dei suoi ultimi post su Facebook. Insomma, la gravidanza procede e la mamma sta bene. Sennòguai, almeno a sentire la sua collega di partito. “Nella vita capitano cose belle come la nascita di un figlio o cambiare lavoro o cose brutte come la malattia, allora forse bisogna riguardare le proprie priorità – ha detto la consigliera Colombo –.