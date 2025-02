Ilgiorno.it - Dimenticata dagli uomini ma ha accolto il re di Francia: oggi la Repentita è in pezzi

Leggi su Ilgiorno.it

Borgarello (Pavia), 26 febbraio 2025 – Ha ospitato il re diFrancesco I dopo la cattura avvenuto sul campo della battaglia di Pavia e sente tutto il peso dei suoi 500 anni. È crollata una porzione di tetto della cascina. L’edificio rurale di proprietà privata è molto grande e ha una parte adibita ad abitazioni e un’altra che molto probabilmente era un fienile. Proprio in quel lato le tegole sono crollate e le travi hanno ceduto. Non si sa esattamente dove sia statoil sovrano francese. Una lapide posta sul muro visibile da chi passa in treno sulla linea Milano-Genova recita “Francesco I Re diavversato su questi campi dalla sorte delle armi il 24 febbraio 1525 cadeva prigioniero dell’emula Spagna orgogliosa di tanto trionfo”. Ma bisogna sapere che quella è la cascina, non c’è un’indicazione e l’unica esistente incisa nella pietra ormai è quasi illeggibile.