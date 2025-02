Gqitalia.it - Dimentica gli orologi banali, Ibra porta al polso solo pezzi che fanno parlare

. Bastano quattro lettere per evocare talento, carisma e un ego grande quanto il mondo. Nato a Malmö nel 1981, Zlatanhimovi? è cresciuto tra palloni rubati e giocate da strada, ha fatto dell'arroganza un'arte e del suo talento una religione. In campo ha segnato ovunque sia passato – Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, PSG, Manchester United – lasciando un’impronta indelebile.Ma Zlatan non ècalcio. È un'icona che detta legge anche fuori dal rettangolo di gioco. «Io sono Zlatanhimovi? e voi chi diavolo siete?», ha detto una volta, ed è esattamente così: sempre sopra le righe, sempre un passo avanti. Anche quando si tratta di, sceglieche urlano personalità, potenza e lusso. Nessun dettaglio banale, nessun compromesso. D’altronde, parliamo di uno che non si limita a indossare il tempo: lo domina.