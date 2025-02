Thesocialpost.it - Dimartedì, scontro Di Battista-Friedman sull’Ucraina: “Smettila di urlare, incivile”

Si infiamma il dibattito politico a, il talk show di approfondimento di La7 condotto da Giovanni Floris. Al centro della discussione, la guerra in Ucraina e il ruolo degli Stati Uniti, con unoacceso tra Alessandro Die il giornalista Alan.Di: “L’Unione europea è in caporetto”Alla domanda di Floris se la Russia abbia vinto la guerra, Diha offerto una lettura dura: “Non so se la Russia ha vinto, ma di certo la caporetto è dell’Unione europea, del tutto inconsistente. Una serie di politici falliti ha regalato a Trump il ruolo di pacificatore. L’Ucraina è un paese distrutto, smembrato da un accordo che sarà fatto tra Russia e Stati Uniti, sulla pelle degli ucraini e dell’UE“.L’ex parlamentare ha poi attaccato duramente Washington, accusandola di aver abbandonato Kiev: “Gli USA si comportano come hanno fatto a Saigon e Kabul: ti sfruttano finché sei utile, poi ti scaricano.