Unlimitednews.it - Difesa, Meloni “Rafforzare il pilastro europeo della Nato”

ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – "Sicurezza significa certamentee questo vuol dire che l'Europa deve avere coraggio di lavorare in maniera concreta per consolidare queldell'Alleanza atlantica del quale si parla da molto tempo e che deve affiancarsi alnordamericano in un'ottica di complementarietà strategica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, a Palazzo Chigi, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro svedese, Ulf Kristeon.