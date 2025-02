Gqitalia.it - Diesel si è aggiudicato un altro record

Per la collezione co-ed Autunno/Inverno 2025 diGlenn Martens, da poco nominato direttore creativo di Maison Margiela (oltre che di), ha coinvolto più di 7000 creativi da tutto il mondo avvolgendo l’Allianz Cloud in 3 chilometri di tessuto interamente affrescati. Se nel 2023 il brand della famiglia OTB si era giàil primato della scultura gonfiabile più grande in assoluto, nel 2025 ha deciso di osare ancora di più. Del resto l'invito allo show di, una bomboletta spray rossa impreziosita dall’iconica frase For successful living, lasciava presagire che la posta in gioco fosse alta.La venue allo show co-ed diDelfino Sisto Legnani«Adoro il fatto che migliaia di persone nel mondo abbiano lavorato insieme per creare la scenografia», ha dichiarato Glenn Martens qualche istante prima dello show.