Gqitalia.it - Diesel porta in passerella le lenti colorate, ed è già tendenza

Leggi su Gqitalia.it

Lea contattosono diventate quel dettaglio del beauty look che conquista palcoscenici e backstage diventando, subito, l'argomento di discussione. Che si tratti di una performance musicale (come, per esempio, Fedez a Sanremo 2025) o di una sfilata di moda, lo spazio lasciato libero per l'interpretazione è davvero molto. Fedez aveva usato lea contatto nero come una sorta di maschera, volta a coprire, camuffare, nascondere i sentimenti di cui parlava il brano Battito - una sorta di elemento artistico per enfatizzare il messaggio, insomma. Il discorso diventa ancora più interessante quando levengono indossate in.Lea contattoalla sfilata diA/I 2025A/I 2025Launchmetrics.com/spotlightVedere lea contattoindossate nel backstage diper la sfilata autunno/inverno 2025-26, ha tutto un altro effetto.