Didier Drogba parla di Jose Mourinho Racism Row

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-26 15:47:00 Il web nond’altro:è saltato in difesa del suo “papà”e ha insistito sul fatto che il portoghese non è razzista.Il boss di Fenerbahceè stato accusato di razzismo da Galatasaray nella caduta dallo scontro di Derby di lunedì che ha concluso 0-0.Il gala è stato particolarmente infastidito da un’osservazione diin cui ha detto che la panchina opposta stava “saltando come scimmie” nel tentativo di prenotare il difensore di Fener Yusuf Akcicek.Caro @GalataSarayskSai quanto ero orgoglioso di indossare la maglia gialla e rossa e il mio amore per il club più decorato in Turchia !!Sappiamo tutti quanto possano essere le rivalità appassionate e riscaldate e ho avuto la fortuna di sperimentarlo.Ho visto i recenti commenti su