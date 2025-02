Calciomercato.it - Di Gregorio via dalla Juve? Svolta improvvisa da 75 milioni

Il portiere è approdato a Torino l’estate scorsa per 13,5di euro più bonus per un massimo di 2. Il suo contratto scade a giugno 2028Fin qui è stata buona, con però poche parate degne di nota, la prima stagione di Diallantus. La prima e anche l’ultima? Questo lo vedremo.Diviada 75(LaPresse) – Calciomercato.itSuper parata su HaalandA proposito delle poche parate degne di nota, tra queste c’è quella su Haaland inntus-Manchester City di Champions League. Una parata incredibile e decisiva che ha confermato, agli occhi di Guardiola, le qualità del portiere cresciuto nell’Inter.Super Disu Haaland ????#UCL pic.twitter.com/7x0j8tG3c7— La UEFA (@UEFAcomit) December 17, 2024Non a caso il classe ’97 è stato inserito tra i papabili all’eredità di Ederson, probabile partente in estate.