Dhl sfruttamento dei lavoratori e non solo | nuovo sequestro da 468 milioni di euro

Dhl, sfruttamento dei lavoratori e non solo: nuovo sequestro da 46,8 milioni di euro

Milano – In un'altra indagine con al centro il "fenomeno della somministrazione illecita di manodopera" e i cosiddetti "serbatoi" di, la Procura di Milano, coi pm Paolo Storari e Valentina Mondovì, ha disposto, nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, unpreventivo d'urgenza per frode fiscale da oltre 46,8dia carico di Dhl Express Italy srl, una delle società del gruppo della logistica e dei trasporti. Indagini precedenti e contesto legale Tra l'altro, già nel giugno del 2021, la stessa Procura milanese, che sta portando avanti moltissime indagini simili in questi anni su colossi della logistica, dei trasporti e dei servizi di vigilanza e non, aveva sequestrato oltre 20diper una frode fiscale sull'Iva a Dhl Supply Chain Italy spa, altra società del colosso tedesco della logistica e dei trasporti.