Ilfattoquotidiano.it - “Derubata e violentata dopo un’esperienza traumatica su una app di incontri. Non sono arrivata a dargli soldi, ci mancava poco”: lo sfogo di una vittima

Una donna si è sentita vulnerabile e traditala sua esperienzasu un’app di. Laha specificato che quanto documentato nella serie Netflix “Il truffatore di Tinder” è tutto vero, se non addirittura peggio.La storia raccolta dal Mirror, vede al centro una donna 57enne dal nome fittizio Kirsty. “Miiscritta all’app dove aver passato diversi anni da single. – ha dichiarato-mamma single impegnata su più fronti. Nel cercare una connessione di sentimenti, in realtàrimastae intrappolata in una rete di inganni che mi ha devastata letteralmente“.Nel 2019, Kirsty ha incontrato David (altro nome fittizio) su un’app di. Il suo profilo lo descriveva come un uomo d’affari di successo, sulla cinquantina, originario della Francia, ma cresciuto negli Stati Uniti.