Derby Castellarano-Campagnola In palio c’è la semifinale di Coppa

Mercoledì frae campionato per otto team reggiani. Fari puntati al pomeriggio sul "Ferrarini" per l’importantereggianoche mette inil pass per ladellaItalia di Promozione. I rossoblù, nonostante il rocambolesco pari di domenica, sono balzati al secondo posto del girone B sfilandolo proprio ai rosanero che arrivano da un tris di ko, maturato con le big del campionato. Pesanti assenze causa squalifiche su entrambi i fronti: da una parte lo stopper Borghi e il regista Cavazzoli, nel team della Bassa out il puntero Rivi. In caso di parità, si andrà direttamente ai calci di rigore. Doppia sfida reggiano-modenese per Celtic Cavriago, vincitrice provinciale dellaEmilia di Seconda, e United Albinea, ko in finale contro i cavrighesi.