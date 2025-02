Quotidiano.net - Denuncia Cisl: 1077 morti bianche nel 2024, per Fumarola serve un nuovo Patto sociale

Roma, 26 febbraio 2025 - Le politiche di prevenzione sulla sicurezza sul lavoro "non stanno determinando ancora risultati confortanti". Loil report semestrale dellasulla sicurezza sul lavoro, sottolineando che "il positivo confronto con i dati ancor più gravi di decenni addietro non può rappresentare un risultato sufficiente e ancor meno motivo di ridotto allarme". La "drammatica conferma" arriva dagli ultimi dati Inail di fine anno, che, solo riferendosi ai decessi per causa di lavoro, portano a 1.077 le, di cui 797 in occasione di lavoro e 280 in itinere ai quali vanno aggiunti 13 studenti. “Non possiamo limitarci a registrare questi numeri - avvisa la nuova leader Daniela- dobbiamo agire.un piano condiviso che metta al centro la prevenzione, con investimenti in formazione, innovazione tecnologica e controlli adeguati.