.com - Dente annuncia la data di uscita e la tracklist dell’album Santa tenerezza

ladie la, disponibile in pre-orderDopo l’dei due singoli Senza di me e Favola, che hanno anticipato questo nuovo capitolo, arriva finalmente l’annuncio ufficiale:(INRI Records/Metatron), il nuovo album di, è fuori dal 28 marzo su tutte le piattaforme digitali.Già disponibile in pre-order, questo disco è un’ode alla bellezza della fragilità, all’amore che cambia ma non svanisce mai.è un racconto di ricordi, di emozioni che persistono influenzando sempre il nostro sguardo sul mondo. Una riflessione intima sulla presenza perpetua di un sentimento che, pur trasformandosi, rimane indelebile nel cuore e nella memoria.Archi, fiati, chitarre e tastiere creano un muro di suoni caldi e avvolgenti, mentre ogni nota evoca una sensazione di sospensione che ci trattiene tra realtà e sogno, come se il tempo stesso fosse rimasto fermo ad un istante preciso.