Ilfattoquotidiano.it - Dell’ineleganza e di come si veste Santanchè dovrebbe importarci molto poco

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Io rappresento plasticamente tutto quello che voi di sinistra odiate. Porto i tacchi 12, vesto elegante, mi piace curare il mio fisico. Voi non volete combattere la povertà ma la ricchezza”. Così la ministra Danielaieri alla Camera si è difesa dalla mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 stelle e sottoscritta dal Partito Democratico e da Alleanza Verdi e Sinistra, dopo il rinvio a giudizio per falso in bilancio per il caso Visibilia e la presunta truffa ai danni dell’Inps, spostando furbescamente l’attenzione dalle accuse che la riguardano, evitando di entrare nel merito e facendo una delle sue solite sceneggiate. È riuscita nell’intento visto che molti commentatori ci sono caduti, fra cui la sempre attenta Ida Dominijanni che sui social commenta: “Non dirò che cosa mi ispira di comico quel ‘plasticamente’, perché c’èda ridere di fronte a tanta sguaiata arroganza.