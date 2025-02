Lanazione.it - Delitto del Narghilè, le motivazioni della pena: gli avvocati verso l’Appello

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 26 febbraio 2025 – “L’imputato era rabbioso, certamente voleva ledere”, “ma Martinez Mesa non aveva di sicuro il tempo per calcolare la traiettoria parabolica”. E infatti per il tribunale di Arezzo non era sua intenzione uccidere e così la condanna per lui è stata quella per omicidio preterintenzionale e non volontario. Per questo la gup del tribunale di Arezzo aveva condannato Pavel Martinez Mesa a sei anni e otto mesi per l’omicidio di Joel Martinez Mesa. L’alba del primo ottobre del 2023 gli lanciò unche gli recise la giugulare. Il killer da prima di Natale è stato trasferito dal carcere di Perugia agli arresti domiciliari: si trova a casa con il braccialetto elettronico. Ma adesso che hanno lein mano i suoi legali pensano di fare ricorso in Appello, anticipa Alberto Catalano e Francesco Areni, così da mitigare ancora la