Lettera43.it - DeepSeek rilancia la sfida all’Occidente: pronto il nuovo modello IA

, la startup cinese di intelligenza artificiale che ha scosso il mercato con ilR1 a basso costo, è pronta a rilasciare la nuova IA. Secondo alcune fonti di Reuters, l’azienda di Liang Wenfeng ha infatti anticipato i tempi per la realizzazione di R2, inizialmente previsto per maggio, con l’obiettivo chiaro di lanciare nuovamente lae consolidare il suo vantaggio competitivo già acquisito. Da Hangzhou promettono che avrà maggiori capacità di calcolo con una serie di funzionalità avanzate, tra cui migliori competenze di programmazione e ragionamenti in lingue diverse dall’inglese. Il tutto, ovviamente, restando nella filosofia low cost dell’azienda. «R2 potrebbe rappresentare un momento cruciale nel settore», ha detto Vijayasimha Alilughatta, direttore operativo del fornitore indiano di servizi tecnologici Zensar.