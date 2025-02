Panorama.it - Decreto Bollette: si lavora e si cercano risorse per arrivare pronti a venerdì

Siildevein Consiglio dei Ministri, dopo lo stop di inizio settimana della premier. E questa volta deve essere “soddisfacente”, per non fermarsi ancora. Una delle ipotesi ventilata oggi è che i 3 miliardi, considerato tetto massimo dal ministro Giorgetti (infastidito, pare, dallo slittamento deciso dalla Meloni) possano diventare anche 5 miliardi, ma spalmati su un anno e non su sei mesi come previsto dalla bozza delfermato al via.L’incremento delleper sostenere famiglie e imprese potrebbe essere finanziato dalla proroga delle concessioni elettriche, riducendone la durata da 40 a 20 anni, come stabilito nell'ultima Legge di Bilancio. Servirebbe prima però un piano di investimenti approvato dal Ministero dell'Ambiente e dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.