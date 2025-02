Iodonna.it - Décolleté, mules, slingback e stivali. Da Gucci a Fendi, passando per Prada e Giorgio Armani, le scarpe più belle dalle passerelle di Milano

Leggi su Iodonna.it

Italians do it better, recitava un vecchio claim. L’assunto resta piuttosto veritiero e rivelante se si parla di stile e di moda. Ne sono un esempio i défilé che in questi giorni stanno animando la città simbolo del savoir faire e dell’estetica italiani. Non solo look, celebrities e attesi debutti: ledellaFashion Week sono pronte a rubare la scena. London fashion week 2025/26: 5 outfit dallo street style X Sulledella MFW, infatti, sfilano le It Shoes dell’Autunno-Inverno 2025/26.