Decollano i rinnovi, da El Shaarawy a Paredes e Svilar: nodo Hummels

Il campo vede la Roma in un momento propizio da sfruttare a dovere per proseguire nella rimonta in campionato e coltivare il sogno di una nuova finale europea. Como il prossimo ostacolo, poi sarà tempo dell’Athletic di Bilbao agli ottavi di Europa League, ma intanto il club lavora anche dietro le quinte: le voci su Gasperini non si placano, per quanto riguarda lo spinoso tema del nuovo allenatore, mentredi tanti giocatori che potrebbero vedere la propria avventura in giallorosso proseguire.Merito soprattutto di un Ranieri che ha riportato fiducia nell’ambiente, alchimia col pubblico e quella voglia di Roma persa per strada. Ecco dunque che un Dybala rimesso al centro del progetto ha raggiunto il minimo di presenze per far scattare il rinnovo automatico fino al 2026, anche se la società dovrà mettersi con lui a tavolino a fine stagione per un nuovo accordo, che permetta di spalmare in più anni gli 8 milioni di ingaggio.