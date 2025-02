Ilrestodelcarlino.it - "DeCa Glove, una suola morbida come la gomma"

Era il 1969 quando i fratelli Angelo e Quinto De Carolis hanno fondato il suolificio che porta il loro nome, uno dei primi a fare le suole prefresate. Un’azienda che con il passare del tempo, delle mode, con il sopraggiungere di esigenze diverse, è sempre stata in grado di adeguarsi, rinnovarsi, fare ricerca e restare al passo con i tempi. Il core business di De Carolis è la lavorazione delle suole in vero cuoio: "Ormai siamo in pochissimi a farlo sia nel nostro distretto, sia in Italia. Con l’imperversare delle sneakers, lain cuoio ha segnato il passo ma continuiamo a restare in questo settore perché richieste ce ne sono, soprattutto dai marchi del lusso" spiega Alessandro De Carolis (38 anni) che, con la sorella Samuela (48) e il cugino Rodolfo (48) sono i figli di Angelo e Quinto (ora in pensione, ma sempre presenti in azienda) e sono alla guida del suolificio.