Ilfattoquotidiano.it - Ddl Spazio, il referente di Musk attacca Fdi: “Ora evitate di chiamarci”. Ma (quasi) tutte le norme anti-Starlink sono state bocciate

“Intesa Pd-Fdi. Bene, si vuole far passaree SpaceX (che, tra l’altro, ha lanciato missioni per l’Italia accelerando le tempistiche per dare una mano) per i cattivi. Agli amici di Fdi:diper conferenze o altro“. A scagliarsi con queste parole contro il partito di Giorgia Meloni è Andrea Stroppa, ildi Elonin Italia. Nel suo post su X il braccio dentro del fondatore di Tesla rilancia un titolo di un articolo nel quale esponenti del Pd – parlando del ddlal vaglio della commissione Attività produttive della Camera – rivendicano di aver ottenuto, insieme alle altre opposizioni, l’approvazione di emendamenti per porre “paletti chiari per la sicurezza digitale“.In realtà, nel testo che arriverà all’esame dell’Assemblea di Montecitorio, dice neben poche.