Lettera43.it - Ddl spazio, Andrea Stroppa contro FdI: «Intesa con il Pd? Non ci chiamino più»

Leggi su Lettera43.it

, il punto di riferimento di Elon Musk in Italia, ha attaccato Fratelli d’Italia per il dialogo avviato con il Partito democratico sul disegno di legge riguardante l’uso delloe dei satelliti. «Fratelli d’Italia fa un’con il Pd per il ddl sullo? Bene, ma non ci chiami più», ha scrittosu X, lasciando intendere che la posizione del partito di Giorgia Meloni potrebbe compromettere i rapporti con il patron di Starlink e SpaceX.PD-FdI.Bene, si vuole far passare Starlink e SpaceX (che, tra l’altro, ha lanciato missioni per l’Italia accelerando le tempistiche per dare una mano) per i cattivi. Agli amici di FdI: evitate di chiamarci per conferenze o altro. pic.twitter.com/6HIAfzIY5e—Claudius Nero’s Legion (@andst7) February 26, 2025: «Agli amici di FdI: evitate di chiamarci per conferenze o altro»Il motivo del malcontento sarebbe l’approvazione di due emendamenti dem nella commissione Attività produttive della Camera, che introducono criteri per diversificare le forniture e rafforzare la sicurezza digitale.