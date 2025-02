Tpi.it - Ddl Spazio, Andrea Casu del Pd ottiene una prima vittoria contro Musk in Parlamento: “Paletti chiari per la sicurezza digitale”

La Commissione attività produttive della Camera ha modificato il ddl, introducendo il tema della salvaguardia dellanazionale e del ritorno industriale per il sistema-Paese, grazie alle proposte e agli emendamenti del Pd sottoscritti anche dal Movimento 5 stelle (M5S), da Alleanza Verdi Sinistra (Avs) e da Azione.“Sulla legge in materia dello, il Pd ha chiesto al Governo di scrivere in maniera chiara norme che, ancor più nello scenario geopolitico che stiamo vivendo, mettano inl’autonomia e la sovranitàdel nostro Paese”, spiegano in una nota i deputati dem Vinicio Peluffo,Gnassi e Alberto Pandolfo che stanno seguendo il provvedimento in Commissione alla Camera.“L’Italia non dovrà mai essere messa sotto ricatto da un soggetto privato straniero che fornisce le connessioni satellitari: questo provvedimento era nato in un’altra era geopolitica ci auguriamo che le vicende che stanno avvenendo in queste ore in Ucraina aprano gli occhi a tutti sulla necessità di inseriree inequivocabili”, prosegue il comunicato riferendosi al servizio Starlink del miliardario alleato del presidente Usa, Donald Trump, Elon