Puntomagazine.it - “DDL Sicurezza: Parliamone” – Incontro pubblico con l’On. Marco Sarracino a Qualiano

Leggi su Puntomagazine.it

Un confronto aperto sulle criticità del Disegno di Legge sullae le sue implicazioni per le libertà dei cittadini.Al PD dil’conorevole. Il Circolo “Lidia Nozzolillo” diha definito undal titolo “DDL”.L’evento si terrà venerdì 28 febbraio a partire dalle ore 18:30 presso la sede del circolo territoriale in Via Roma 15-17. L’sarà un’occasione per discutere le criticità del Disegno di Legge sullae le possibili conseguenze sulle libertà fondamentali dei cittadini. Dopo i saluti del segretario del Pd cittadino, Raffaele Manco, interverranno: la docente Serena Esposito; Alessandro Lo Monaco, responsabile giovanile del circolo PD; Arianna Pacella, studentessa di filosofia; Michele Di Michele, avvocato dell’associazione Fracta Sativa Unicanapa;