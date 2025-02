Metropolitanmagazine.it - DC Studios, tutti gli aggiornamenti sui film in arrivo: da Batman alle serie televisive

Nel gennaio 2023, Peter Safran e il suo co-direttore James Gunn presentarono la lista inaugurale del DC Universe a un piccolo gruppo di giornalisti. Poco più di due anni dopo, il 21 febbraio, il duo è tornato per un primo aggiornamento ufficiale. “È strano stare seduti qui, perché sembra che non sia passato il tempo e tuttavia sono successe così tante cose”, ha detto Gunn, come riportato da Variety. “Sembramo molto più vecchi”, ha detto Safran. “Questa è la differenza più grande”. Gunn è immerso nella post-produzione di “Superman”, il primodei DC, che ha scritto e diretto, mentre lavora contemporaneamente alla post-produzione della seconda stagione dellaMax “Peacemaker”.Il regista Craig Gillespie è a metà della produzione deldel 2026 “Supergirl: Woman of Tomorrow” con Milly Alcock.