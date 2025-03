Agi.it - Dazi di Trump sui prodotti Ue, le opposizioni si compattano e 'sfidano' Meloni

AGI -del 25 per cento suieuropei che arrivano negli Stati Uniti. La misura è stata annunciata dal presidente americano Donaldinnescando la reazione delleitaliane che si, ancora una volta, nella richiesta di intervento della presidente del Consiglio. Da Matteo Renzi a Giuseppe Conte, passando per Elly Schlein, il coro è unanime e richiama i concetti di patriottismo e sovranismo, 'bandiere' dal partito di Giorgia. "La destra italiana fa il tifo per chi fa male alla nostra economia", scrive Matteo Renzi sui social network pubblicando il video del suo intervento al Senato, durante la votazione degli emendamenti alla legge di Delegazione europea: "I sovranisti fanno male all'Italia: a forza di fare i sovranisti si trova sempre uno più sovranista di te che ti sovrasta", aggiunge il leader di Italia Viva.