Sport.quotidiano.net - D’Aversa: "Serve reagire». Fondamentale ripartire dopo il crollo interno. Prima chance a Torino

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Simone CioniEMPOLILa Coppa Italia non è certo un obiettivo e a quattro giorni dalla delicata trasferta di campionato a Marassi contro il Genoa, a qualcuno i quarti di stasera all’Allianz Stadium dicontro la Juventus potrebbero sembrare quasi un impiccio. Invece può essere la gara giusta, una di quelle che ogni calciatore sogna da bambino, per riscattarsila batosta subita domenica scorsa contro l’Atalanta ed alzare così il morale in vista della trasferta ligure. "Abbiamo l’opportunità di rigiocare subito senza stare a rimuginare durante tutta la settimana sulla sconfitta contro l’Atalanta, e di farlo in un contesto così prestigioso e in una gara che potrebbe segnare la storia del club – sottolinea–. Insomma, l’occasione giusta per far vedere una reazione. Anzi, come ho detto anche ai ragazzi, questa reazione la pretendo.