Darwin Nunez sotto il fuoco mentre lo slot critica il tasso di lavoro dell’attaccante Liverpool

2025-02-26 10:41:00 Giorni caldissimi in redazione!Il boss delArneha messo in dubbio ildidie dice che “non può accettarlo se un giocatore non dà tutto”.Loha parlato della sua frustrazione per il comportamento downbeat diin seguito alla fine della Miss in Aston Villa della Uruguay Striker, la scorsa settimana, ma ora ha ammesso di non essere soddisfatto del suo sforzo nella partita precedente con Wolves.è stato un sostituto del secondo tempo in entrambi i giochi ed è probabilmente tra i sostituti stasera quando ilospiterà Newcastle ad Anfield.PATCHEGGIO Un altro grande #Pl match-upaffrontiamo Newcastle United ad Anfield #Walkon #Livnew pic.twitter.com/tn2nkvrr4h–FC (@LFC) 26 febbraio 2025“L’ho aiutato dicendo che puoi perdere una possibilità”, ha dettospiegando le sue osservazioni dopo la partita a Villa.